В Севастополе празднуют День Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Флаги расцвечивания и флаги ВМФ России торжественно подняты в Севастополе в честь празднования 236-й годовщины со дня образования Черноморского флота (ЧФ), сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения флота.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

"Празднование началось с торжественного подъема флагов на кораблях, а затем во Владимирском соборе - усыпальнице адмиралов состоялось соборное служение войсковым духовенством и духовенством Севастопольского благочиния у доставленной накануне в Севастополь главной иконы главного храма Вооруженных сил России "Спас Нерукотворный", - сообщили в отделе.

Уточняется, что в честь праздника в городе подняли флаги расцвечивания, которые поднимаются только по торжественным случаям, и Андреевские - флаги ВМФ России.

"Судьба Севастополя неразрывно связана с судьбой флота: они рождены вместе, чтобы стать главным оборонительным форпостом России на южных рубежах", - цитирует пресс-служба правительства Севастополя поздравление губернатора Дмитрия Овсянникова.

В сопровождении почетного караула Военный совет флота и начальники отделов возложили цветы к памятнику основательницы флота и города Екатерине II. В течение дня моряки соединений и воинских частей возложат цветы к памятному знаку Черноморской эскадры, памятным знакам первому командиру флота вице-адмиралу Ф. А. Клокачеву и адмиралу В. А. Корнилову и к мемориальным комплексам. Торжества завершатся концертом военных духовых оркестров и ансамбля песни и пляски флота, он состоится на Приморском бульваре.