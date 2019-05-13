Путин начнет серию совещаний по вопросам ОПК

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник будет работать в Казани и Сочи, где займется вопросами военного строительства.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "совсем скоро президент прибудет в Казань". По его словам, Путин посетит Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова - филиал ПАО "Туполев", где ознакомится с производством авиатехники и пообщается с рабочими. Главу государства будут, в частности, сопровождать вице-премьер Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу.

Представитель Кремля напомнил, что Путин ранее говорил о планах усовершенствовать формат проведения традиционных совещаний по оборонной тематике. Теперь это намерение реализуется на практике, когда имеющиеся вопросы обсуждаются не только на совещаниях, но и на производстве. Также происходит знакомство с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

"В конце дня [в Сочи] будет первое совещание из нынешней серии по вопросам армейского строительства и работы ВПК. Эти совещания продолжатся в течение всей недели", - отметил Песков.