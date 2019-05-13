Путин прибыл в Казань, где перед сочинским совещанием по ОПК посетит авиационный завод

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит Казанский авиационный завод имени Горбунова. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент ознакомится здесь с производством авиатехники и пообщается с рабочими.

Главу государства будут сопровождать, в частности, вице-премьер Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу.

Это не первый визит главы государства на казанский завод. Он уже был здесь в январе 2018 года и наблюдал за первым полетом нового стратегического бомбардировщика Ту-160. Сейчас завод активно работает над заказом по производству этих самолетов.

После работы в Казани Путин в понедельник полетит в Сочи, где начнет серию совещаний по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса. Президент в феврале заявил, что намерен усовершенствовать формат проведения таких совещаний по оборонной тематике, которые он проводит дважды в год - в мае и ноябре. Теперь имеющиеся вопросы обсуждаются не только на совещаниях в Сочи, но и на производстве на местах.

Серия поездок и совещаний продолжится уже во вторник. Путин посетит Астраханскую область, где побывает в Государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ - крупнейшем испытательном центре Воздушно-космических сил РФ - и осмотрит серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение. Затем он вернется в Сочи для очередного совещания, череда которых продлится до конца недели.