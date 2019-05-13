Шаманов: при переходе армии на контрактную основу нужно оставить в ВДВ 20% срочников

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Доля военнослужащих по призыву в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) РФ в случае перехода российской армии на контрактную основу должна составить около 20%, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш", что призыв постепенно уходит в прошлое. Он добавил, что технологический уровень современных Вооруженных сил все меньше предполагает привлечение малоквалифицированного персонала.

"Отмена призыва в принципе возможна, но сегодня в ней нет необходимости, потому что есть целый перечень малоквалифицированных военных специальностей <...> Мы в ВДВ оценили [число военнослужащих по призыву] в 20% и считаем, что для государства даже полезно сохранить эту 20%-ную нишу для того, чтобы весной и осенью по 10% молодежи призывать. Это окно возможности нельзя закрывать для молодежи", - отметил Шаманов.

По его словам, в сухопутных войсках доля военнослужащих по призыву может достигать 40%. Он также сообщил, что есть ряд войск, укомплектованных контрактниками, среди них подводный флот, ракетные войска стратегического назначения.

"Постепенно идут изменения. Но надо учитывать тот факт, что сегодняшний военнослужащий, которого призывают, это, как правило, человек либо с оконченным высшим, либо с неоконченным высшим, либо со среднеспециальным образованием. То есть это не просто люди с улицы, а интеллектуально подготовленные, способные освоить далеко не простые процессы воинской службы", - добавил Шаманов.

Как ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, он сохранится ориентировочно до 2025 года. На данный момент два раза в год призываются около 130 тыс. человек. Ожидается, что к этому же году число контрактников достигнет 475,6 тыс. военнослужащих. На март 2019 года число военнослужащих по контракту составляло порядка 394 тыс. человек.