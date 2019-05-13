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Путин: Минобороны не исключает увеличения объемов закупок ракетоносцев Ту-160

Президент России отметил, что на 10 таких машин был подписан контракт в начале 2018 года

КАЗАНЬ. 13 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ не исключает увеличения объемов закупок стратегических ракетоносцев Ту-160. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с рабочими авиазавода имени Горбунова в Казани.

"На 10 машин мы подписали контракт в начале прошлого года. Еще 10 Ту-160 будут модернизироваться. И, может быть, даже увеличим количество <...> с учетом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее", - заявил Путин, общаясь с рабочими завода - филиала ПАО "Туполев".

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Летчики часто называют его "Белый лебедь". Он является одним из самых мощных боевых самолетов в мире и самым крупным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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