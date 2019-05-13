КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ряде новшеств в производстве бомбардировщика Ту-160 во время посещения производственных цехов Казанского авиазавода им. Горбунова - филиала ПАО "Туполев"

Путин осмотрел лазерный цех, где осуществляется высокоточное производство деталей. В частности, здесь ему продемонстрировали этапы производства центральной самолетной балки стратегического бомбардировщика Ту-160 и рассказали о ряде производственных новшеств. Руководство предприятия сообщило, что ряд технологий были утрачены в 1990-х годах, а сейчас их удалось не только восстановить, но и усовершенствовать, в разы сократив производственный процесс.

Посещение завода главой государства было похоже на большое совещание, посвященное авиаотрасли, которое Путин проводил на ногах. Во время осмотра цехов его сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров, а также руководители предприятий.

Главе государства продемонстрировали работу нового станка для обработки материалов. Он появился на заводе в рамках масштабной программы импортозамещения. Генеральный директор группы компаний "Стан" Максим Гущин рассказал, что станок обладает максимальными компетенциями и позволяет обрабатывать деталь в одну установку, исключая циклическую обработку, что тоже значительно укорачивает процесс создания самолета.

В одном из цехов Казанского авиационного завода Путину показали цифровые трехмерные модели агрегатов самолетов, которые выпускает завод. Здесь же Путин смог познакомиться с тем, как по одной из таких моделей собирают компоненты будущего самолета.