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Путин назвал повышение контроля за воздушным пространством основной задачей ВКС

Президент РФ потребовал актуализировать планы по дальнейшему развитию ВКС

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал повышение контроля за воздушным пространством основной задачей и потребовал актуализировать планы по дальнейшему развитию ВКС.

"Ключевая задача, это, в том числе, повышение уровня контроля за воздушным пространством", - сказал Путин на совещании по развитию вооруженных сил и ОПК.

По его словам, в декабре 2018 года на боевое дежурство была поставлена радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер", которая позволяет вести наблюдение за воздушной обстановкой над большей частью Западной Европы и Ближнего Востока.

"Я прошу обратить в докладах внимание на планы по дальнейшему развитию средств ВКС, направленные на парирование потенциальных угроз с воздуха и из космического пространства", - сказал российский лидер.

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