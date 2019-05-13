Путин назвал повышение контроля за воздушным пространством основной задачей ВКС

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал повышение контроля за воздушным пространством основной задачей и потребовал актуализировать планы по дальнейшему развитию ВКС.

"Ключевая задача, это, в том числе, повышение уровня контроля за воздушным пространством", - сказал Путин на совещании по развитию вооруженных сил и ОПК.

По его словам, в декабре 2018 года на боевое дежурство была поставлена радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер", которая позволяет вести наблюдение за воздушной обстановкой над большей частью Западной Европы и Ближнего Востока.

"Я прошу обратить в докладах внимание на планы по дальнейшему развитию средств ВКС, направленные на парирование потенциальных угроз с воздуха и из космического пространства", - сказал российский лидер.