Будущие совещания Путина по развитию ОПК будут посвящены отдельным видам и родам войск

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Каждая серия полугодичных совещаний по развитию ОПК, начиная с мая 2019 года, будет посвящена определенному виду или роду войск Вооруженных Сил. О соответствующих нововведениях президент РФ Владимир Путин проинформировал, открывая первую встречу в рамках нового формата.

"Я уже некоторых коллег об этом проинформировал, я предлагаю изменить порядок нашей работы, порядок работы наших полугодичных совещаний, - сказал Путин. - Теперь вся серия совещаний будет посвящена определенному виду или роду войск Вооруженных Сил".

Он также добавил, что накануне таких встреч вместе с руководством Минобороны будет проводиться посещение соответствующих воинских частей и полигонов, а также предприятий ОПК, где производится основная военная продукция для данного вида или рода войск. "Я исхожу из того, что это нам позволит глубже погрузиться в вопросы оснащения армии и флота по отдельным направлениям, это будет касаться и производства необходимой техники, и ее принятия на вооружение, на подготовки личного состава, подготовки необходимой инфраструктуры для того, чтобы эта техника не простаивала в поле, а была использована максимально эффективно и сохранялась в нужных для современных и высокотехнологичной продукции условиях", - пояснил президент.

Он напомнил, что 13 мая уже посетил Казанское авиационное производственное объединение имени Горбунова, в цехах которого собирают и модернизируют бомбардировщик Ту-160 и другие системы для дальней и стратегической авиации. "В целом, считаю, мы можем быть довольны тем, как развивается предприятие и по технологическому оснащению, и по подготовке кадров, и, самое главное, по продукции, которую они выпускают", - дал свою оценку российский лидер, подчеркнув, что развал подобных предприятий никогда не будет допущен.