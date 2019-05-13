{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Будущие совещания Путина по развитию ОПК будут посвящены отдельным видам и родам войск

Порядок совещаний изменится с мая, отметил президент России

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Каждая серия полугодичных совещаний по развитию ОПК, начиная с мая 2019 года, будет посвящена определенному виду или роду войск Вооруженных Сил. О соответствующих нововведениях президент РФ Владимир Путин проинформировал, открывая первую встречу в рамках нового формата.

"Я уже некоторых коллег об этом проинформировал, я предлагаю изменить порядок нашей работы, порядок работы наших полугодичных совещаний, - сказал Путин. - Теперь вся серия совещаний будет посвящена определенному виду или роду войск Вооруженных Сил".

Он также добавил, что накануне таких встреч вместе с руководством Минобороны будет проводиться посещение соответствующих воинских частей и полигонов, а также предприятий ОПК, где производится основная военная продукция для данного вида или рода войск. "Я исхожу из того, что это нам позволит глубже погрузиться в вопросы оснащения армии и флота по отдельным направлениям, это будет касаться и производства необходимой техники, и ее принятия на вооружение, на подготовки личного состава, подготовки необходимой инфраструктуры для того, чтобы эта техника не простаивала в поле, а была использована максимально эффективно и сохранялась в нужных для современных и высокотехнологичной продукции условиях", - пояснил президент.

Он напомнил, что 13 мая уже посетил Казанское авиационное производственное объединение имени Горбунова, в цехах которого собирают и модернизируют бомбардировщик Ту-160 и другие системы для дальней и стратегической авиации. "В целом, считаю, мы можем быть довольны тем, как развивается предприятие и по технологическому оснащению, и по подготовке кадров, и, самое главное, по продукции, которую они выпускают", - дал свою оценку российский лидер, подчеркнув, что развал подобных предприятий никогда не будет допущен.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Президент подчеркнул, что рано или поздно такое оружие в ведущих странах мира появится
Читать полностью