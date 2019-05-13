Более 900 военных примут участие в соревнованиях АрМИ-2019 под Волгоградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Более 900 военнослужащих из гарнизонов России прибыли вместе с техникой на полигон Прудбой под Волгоградом для участия в двух конкурсах АрМИ-2019. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более 900 специалистов из танковых и мотострелковых подразделений станут участниками состязаний по полевой выучке в конкурсах "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" на всеармейском этапе АрМИ-2019 на полигоне Прудбой", - отметил Астафьев, добавив, что каждая из команд выступит на своей боевой технике.

Он уточнил, что в двух состязаниях АрМИ-2019, которые стартуют 16 мая, примут участие 72 экипажа танков Т-72Б3 и пять взводов на боевых машинах пехоты БМП-2, ставшие лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

В течение двух недель танкисты продемонстрируют свое мастерство по специальностям, сдадут нормативы по физической подготовке, пройдут тестирование на знание тактико-технических характеристик боевых машин.

Астафьев отметил, что особенностью состязаний мотострелковых взводов "Суворовский натиск" в этом году станет включение дополнительного соревновательного этапа, в ходе которого военнослужащим предстоит совершить шестикилометровый марш-бросок с преодолением препятствий.

Традиционно конкурсы АрМИ проходят в пять этапов. Итоги первого объявили в начале февраля, в марте выбрали лучших участников в объединениях и в апреле - лидеров окружного уровня. Главные состязания зрители будут наблюдать с 3 по 17 августа в ходе международного этапа. В ходе Армейских международных игр - 2019 планируется провести 31 международный конкурс на территории 11 стран. Приглашения от Министерства обороны РФ и военных ведомств стран-соорганизаторов конкурсов направлены в 86 государств мира.