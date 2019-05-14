Военные ВВО на 20 полигонах округа будут применять сирийский опыт

ТАСС, 14 мая. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в летнем периоде обучения будут применять сирийский опыт конфликтов на 20 полигонах округа. В частности, им предстоит выполнять стрельбы по целям, имитирующим укрепленные пункты "боевиков" под землей, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"Особое внимание [при подготовке к летнему периоду обучения] уделено внедрению новых мишеней и созданию тактической обстановки с учетом сирийского опыта. Военнослужащие будут выполнять боевые стрельбы по целям, имитирующим технику и укрепленные пункты "боевиков", в том числе находящиеся под землей, что особо актуально для ведения современных вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении.

В рамках подготовки к летнему периоду обучения специалистам инженерных подразделений на полигонах Восточного военного округа предстоит очистить более 230 тыс. га территорий, очищено уже более 160 тыс. га. Проведено техническое обслуживание почти 2 тыс. мишенных установок и оборудования движения мишеней, всего будет обслужено более 10,7 тыс. единиц.