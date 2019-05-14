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Новая техника ВС РФ
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Источник: вторая подлодка - носитель "Посейдонов" будет спущена на воду весной 2020 года

По словам источника, боекомплект "Посейдонов" на подлодке "Хабаровск" составит шесть аппаратов
Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" Минобороны РФ
Описание
Беспилотный подводный аппарат "Посейдон"
© Минобороны РФ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Второй штатный носитель подводных необитаемых аппаратов "Посейдон" - атомную подлодку "Хабаровск" - спустят на воду весной 2020 года, флоту субмарину планируется передать в 2022 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

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"Второй штатный носитель "Посейдонов" - подлодку "Хабаровск" (проект 09851) - планируется спустить на воду весной 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что передать "Хабаровск" ВМФ после завершения всех испытаний планируется в 2022 году. "Боекомплект "Посейдонов" на "Хабаровске" составит шесть аппаратов", - отметил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Подлодка "Хабаровск" была заложена в июле 2014 года. Субмарина, как и первый носитель подводных необитаемых аппаратов "Посейдон" - атомная подлодка "Белгород" (проект 09852) - была разработана в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург). О технических данных лодки на сегодняшний день ничего неизвестно. Подлодка "Белгород" была спущена на воду на "Севмаше" (Северодвинск) 23 апреля. Ее планируется передать флоту в конце следующего года.

Создаваемые в РФ аппараты "Посейдон" имеют атомную энергетическую установку и способны идти на глубине более 1 км на неограниченную дальность. Подводные беспилотники могут вооружаться ядерной боевой частью.

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