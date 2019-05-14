Источник: вторая подлодка - носитель "Посейдонов" будет спущена на воду весной 2020 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Второй штатный носитель подводных необитаемых аппаратов "Посейдон" - атомную подлодку "Хабаровск" - спустят на воду весной 2020 года, флоту субмарину планируется передать в 2022 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Второй штатный носитель "Посейдонов" - подлодку "Хабаровск" (проект 09851) - планируется спустить на воду весной 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что передать "Хабаровск" ВМФ после завершения всех испытаний планируется в 2022 году. "Боекомплект "Посейдонов" на "Хабаровске" составит шесть аппаратов", - отметил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Подлодка "Хабаровск" была заложена в июле 2014 года. Субмарина, как и первый носитель подводных необитаемых аппаратов "Посейдон" - атомная подлодка "Белгород" (проект 09852) - была разработана в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург). О технических данных лодки на сегодняшний день ничего неизвестно. Подлодка "Белгород" была спущена на воду на "Севмаше" (Северодвинск) 23 апреля. Ее планируется передать флоту в конце следующего года.

Создаваемые в РФ аппараты "Посейдон" имеют атомную энергетическую установку и способны идти на глубине более 1 км на неограниченную дальность. Подводные беспилотники могут вооружаться ядерной боевой частью.