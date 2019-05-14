Минобороны передали 12 пунктов разведки и управления огнем "Реостат-1" для ВДВ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) поставил Минобороны России 12 подвижных пунктов разведки и управления огнем "Реостат-1" для Воздушно-десантных войск (ВДВ), еще 12 будут переданы до конца года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"Заказчику уже переданы 12 машин, еще 12 изделий будут сданы в конце текущего года. "Реостат-1" представляет собой пункт управления батареи (дивизиона) самоходной артиллерии ВДВ, сконструированный на базе БТР-Д", - сообщили в пресс-службе холдинга.

Конкурс на поставку подвижных пунктов разведки и управления огнем в 2018 году выиграл "Рязанский Радиозавод" (входит в концерна "Созвездие" холдинга "Росэлектроника"). Предприятие имеет большой опыт изготовления командно-штабных машин БМД-1КШ-А и БМД-2.

Как отметили на "Рязанском радиозаводе", заказчик остался доволен результатами работы, так что "Реостат-1" имеет все шансы стать "одним из постоянных изделий предприятия".

"Реостат-1" обеспечивает автоматизированное определение координат целей и разрывов снарядов в любое время суток, а также пристрелку целей, разведку поля боя, стрельбу корректируемыми боеприпасами и оценку результатов.