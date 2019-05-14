В ЦВО создали около 20 групп по борьбе с незаконными беспилотниками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Группы по борьбе с незаконными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) для прикрытия военных объектов, в том числе аэродромов и заграничных баз, созданы в Центральном военном округе (ЦВО). Об этом во вторник журналистам сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"По опыту боевых действий в Сирийской Арабской Республики в округе создана и совершенствуется подсистема по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Подготовлены и успешно выполняют задачи около 20 групп по борьбе с БПЛА, в том числе на военных базах в Таджикистане и Киргизии, по прикрытию командных пунктов, военных городков и аэродромов. В состав групп входят комплексы радиоэлектронной борьбы "Житель", "Силок", "Лесочек" и другие современные средства, стоящие на вооружении подразделений БПЛА. Еженедельно проводятся тренировки совместно с подразделениями противовоздушной обороны по отражению средств воздушного нападения условного противника", - сказал Лапин.

Также, по словам командующего, военнослужащие ЦВО впервые запустили беспилотники группой. "В округе успешно проведена апробация группового способа применения беспилотных летательных аппаратов в ходе учений различного уровня. С начала года подразделения беспилотной авиации приняли участие в около сотни учений в составе разведывательных ударных и огневых комплексов с применением авиации, реактивных и артиллерийских систем. Внедрение нового способа позволило существенно повысить точность поражения целей", - заявил генерал Лапин.

В маневрах были задействованы расчеты комплексов с беспилотниками "Орлан-10", "Тахион", "Элерон-3", состоящих на вооружении соединений и частей ЦВО.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года в ЦВО впервые поступили новейшие средства противодействия беспилотным летательным аппаратам "Силок". Комплекс выполняет автоматический поиск и определение координат объекта, позволяет на дальности нескольких километров подавить беспилотные комплексы с различными диапазонами рабочих частот.