Россия и Казахстан запустили новый механизм координации сотрудничества в оборонной сфере

НУР-СУЛТАН, 14 мая. /ТАСС/. Новый механизм координации сотрудничества в обороной сфере, созданный Россией и Казахстаном, уже работает, успешно реализуется программа стратегического партнерства двух стран в военной области, сообщил во вторник заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"В конце прошлого года был создан новый механизм координации взаимодействия в оборонной сфере. Он заключается в проведении регулярных консультаций на уровне заместителей министров обороны, отвечающих за международное военное сотрудничество. Сегодня мы проводим второй раунд таких встреч", - сказал он в Нур-Султане на открытии российско-казахстанских консультаций по координации оборонной политики.

По оценке генерала, "это дает возможность сверять часы по всему спектру взаимодействия оборонных ведомств и находить эффективные решения наиболее сложных вопросов". "Успешно реализуется Программа стратегического партнерства России и Казахстана в военной области, утвержденная министрами обороны наших стран 8 ноября 2018 года", - отметил замминистра.

По его словам, уже "организован интенсивный делегационный обмен по различным направлениям деятельности вооруженных сил".

Фомин подчеркнул, что народы России и Казахстана исторически связывают узы дружбы, а отношения между двумя странами "основываются на союзничестве и взаимовыгодном партнерстве". "Сотрудничество Вооруженных сил России и Казахстана осуществляется как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах ОДКБ, СНГ и ШОС", - сказал генерал.

От казахстанской стороны в консультациях участвует заместитель министра обороны республики генерал-лейтенант Муслим Алтынбаев.