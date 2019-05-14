Глава Росгвардии в ходе визита в Турцию изучит опыт подготовки подразделений спецназа

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов прибыл в Турцию, где изучит опыт подготовки подразделений специального назначения. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"В ходе визита генерал армии Виктор Золотов проведет рабочие встречи с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и главнокомандующим войсками жандармерии генералом армии Арифом Четином", - сказал он.

По словам Грибакина, делегация Росгвардии познакомится с организацией учебного процесса в академии жандармерии и береговой охраны Турции, а также посетит бригаду сил специальных операций, где изучит опыт подготовки подразделений спецназа Турецкой Республики.