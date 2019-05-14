Шаманов заявил, что у Турции нет причин отказываться от закупок С-400

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Турция очень тесно связана с Россией в военном и экономическом плане, ей нет смысла отказываться от закупок зенитных ракетных систем С-400. Такое мнение во вторник в беседе с журналистами выразил председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

"Никогда не говори никогда. Я за [президента страны Тайипа] Эрдогана думать не буду, но, исходя из ранее сделанных им заявлений, я думаю, что нет резона возвращаться назад", - сказал Шаманов, отвечая на вопрос ТАСС. Депутат напомнил о том, что ранее Франция приняла решение не передавать России построенные для нее два вертолетоносца типа "Мистраль", что повлекло для Парижа финансовые потери.

"Сегодня Эрдоган очень тесно связан с [президентом РФ Владимиром] Путиным по вопросам взаимодействия в том регионе [ближневосточном] и не только в военном, но и экономическом плане. Я думаю, что для него сегодня выгоднее дружить с Россией, нежели расторгать эту сделку", - резюмировал он.

В начале мая немецкое издание Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги уже распространяло сообщение о том, что власти Турции намерены пересмотреть решение о приобретении у России С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации в республике и снижения курса лиры. Однако в минувшую пятницу это сообщение опроверг руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Американское агентство Bloomberg 13 мая сообщило о том, что Турция изучает очередной призыв США отсрочить приобретение российской зенитной ракетной системы С-400.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Турецкая сторона должна получить, в отличие от первого иностранного заказчика Китая, не два, а один полковой комплект этих систем. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений.