Минобороны Казахстана пожертвовало средства на строительство главного храма ВС России

НУР-СУЛТАН, 14 мая. /ТАСС/. Военное ведомство Казахстана приняло финансовое участие в строительстве главного храма Вооруженных сил РФ, сообщил заместитель министра обороны республики генерал-лейтенант Муслим Алтынбаев.

"Для внесения вклада в строительство главного военного храма казахстанское оборонное ведомство приняло финансовое участие в проекте перечислением определенной суммы денежных средств", - сказал Алтынбаев во вторник в Нур-Султане на открытии российско-казахстанских консультаций по координации оборонной политики.

Генерал также сообщил, что Казахстан передал России информацию о фронтовиках - уроженцах республики для увековечивания памяти о них в главном военном храме Вооруженных сил РФ.

"В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в 2020 году казахстанская сторона в апреле направила имеющуюся информацию о казахстанцах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, для их дальнейшего увековечивания в главном военном храме", - сказал Алтынбаев.

От Вооруженных сил Казахстана и от себя лично он поздравил участвующего в консультациях заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

"Подвиг советского народа в борьбе с фашизмом навсегда останется в нашей памяти. Нас объединяет общая гордость за исторический подвиг фронтовиков и тружеников тыла, самоотверженно приближавших День Победы, скорбь о жертвах войны", - заключил Алтынбаев.