Три конкурса Армейских игр пройдут в мае в регионах ПФО

ТАСС, 14 мая. Регионы Поволжья примут в мае всеармейские этапы трех конкурсов Армейских международных игр. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Регионы Поволжья в мае примут три всеармейских конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2019): "Мастера артиллерийского огня", "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня", - отмечается в сообщении.

Конкурс среди лучших военных поваров, пекарей и коков под названием "Полевая кухня" будет проходить в Вольске Саратовской области на базе Военной академии материально-технического обеспечения с 20 мая.

Состязания минометчиков "Мастера артиллерийского огня" пройдут на полигоне Широкий Карамыш под Саратовом с 27 мая. "Военнослужащие будут состязаться в оперативном перемещении на поле боя и точности стрельбы из миномета 2С12 "Сани", - указано в сообщении.

Конкурс "Мастер-оружейник" пройдет в Пензе на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения с 28 мая. Личный состав будет состязаться в ремонте артиллерийского вооружения, отметили в пресс-службе.