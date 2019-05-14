Дума уточнила, что иностранцы в РФ могут заключить контракт о военной службе лишь один раз

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, согласно которому иностранные граждане в РФ могут только один раз воспользоваться правом на заключение контракта о военной службе.

Согласно одному из пунктов федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" контракт о прохождении военной службы "также вправе заключать иностранные граждане, законно находящиеся на территории РФ". Вместе с тем другие положения этого закона "не препятствуют возможности заключения такими гражданами вновь "первого" контракта о прохождении военной службы спустя некоторое время", говорится в пояснительной записке.

Учитывая данное обстоятельство, устанавливается, что "иностранные граждане могут воспользоваться правом поступления на военную службу по контракту только один раз". При этом право на заключение нового контракта у них появится только в случае приобретения гражданства РФ.

Документом также уточняются категории военнослужащих и граждан, которые приводятся к военной присяге.