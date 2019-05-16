Авиация в Крыму условно уничтожила самолет-разведчик, нарушивший госграницу

ТАСС, 16 мая. Дежурные силы авиации противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по уничтожению иностранного самолета-разведчика, нарушившего госграницу в воздушном пространстве над Крымским полуостровом. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"В совместной тренировке по недопущению нарушения госграницы в воздушном пространстве силами объединения ВВС и ПВО и Черноморского флота был отработан тактический прием "Стена". Объединенное командование задействовало средства радиоразведки и противовоздушной обороны более 30 боевых кораблей, шести дивизионов береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также 35 самолетов оперативно-тактической авиации", - сказал он.

В тренировке приняли участие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ). Специалисты РЭБ использовали беспилотные летательные аппараты для ведения воздушной разведки, при этом подразделения РХБЗ обеспечили маскировку развертывания наземных комплексов береговой артиллерии и ПВО на стартовых позициях, уточнил Астафьев.

Совместная тренировка сил и средств ПВО проведена в рамках проверки боевой готовности авиационных частей, дислоцированных в Крыму.