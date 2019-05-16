Ивановская воздушно-десантная дивизия признана лучшей в ВДВ России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Ивановская воздушно-десантная дивизия стала лучшей в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) России по итогам зимнего периода обучения, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Итоги подводились на заседании военного совета этого рода войск под руководством заместителя командующего ВДВ Владимира Кочеткова.

"По итогам зимнего периода обучения лучшей дивизией Воздушно-десантных войск признано Ивановское воздушно-десантное соединение", - говорится в сообщении.

Лучшей бригадой ВДВ стало десантно-штурмовое соединение из Улан-Удэ, а лучшим соединением боевого обеспечения признали отдельную бригаду спецназначения, дислоцированную в подмосковной Кубинке.

98-я гвардейская Свирская воздушно-десантная Краснознаменная ордена Кутузова II степени дивизия, штаб которой сейчас расположен в Иванове, была сформирована 3 мая 1944 года. Ее бойцы участвовали в Великой Отечественной войне и войне в Афганистане, а также Чеченских кампаниях. Они были задействованы в урегулировании межнациональных конфликтов в Закавказье и Средней Азии, миротворческих операциях в Боснии, Косове, Абхазии, Южной Осетии и других горячих точках.