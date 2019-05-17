Два военных Ми-8 из Сибири прилетели в Крым для участия в конкурсе "Авиадартс-2019"

ТАСС, 17 мая. Два транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-В Центрального военного округа (ЦВО) совершили перелет из Сибири в Республику Крым для участия во всеармейском конкурсе летного мастерства "Авиадартс-2019" Армейских международных игр. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Два экипажа на вертолетах Ми-8 совершили перелет из Новосибирска в Крым, преодолев более 4 тыс. км с пятью дозаправками. В Крыму летчики Центрального военного округа продемонстрируют мастерство в технике пилотирования и полете по маршруту, а также ведении визуальной воздушной разведки и боевом применении по наземным целям", - говорится в сообщении.

Всероссийский этап конкурса летной выучки "Авиадартс-2019" Армейских международных игр пройдет с 24 мая по 8 июня на полигоне Чауда в Крыму под Феодосией.