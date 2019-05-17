Летчики армейской авиации ЗВО прибыли в Крым на конкурс "Авиадартс"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Более 50 летчиков Западного военного округа (ЗВО) прибыли в Крым для участия во всеармейских соревнованиях по воздушной выучке "Авиадартс", которые пройдут с 24 мая по 8 июня на полигоне Чауда. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба округа.

"Более 10 современных боевых и транспортных вертолетов Западного военного округа перебазированы на военный аэродром в Крыму для участия в конкурсе "Авиадартс". В Феодосию прибыло более 50 человек летного и инженерно-технического состава от Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, экипажи вертолетов Ми-28Н, Ми-24 и Ми-8МТВ-5 перелетели с военных аэродромов Пушкин в Санкт-Петербурге, Вязьма в Смоленской области и Остров в Псковской области.

"На конкурсе экипажи вертолетов выполнят задания по технике пилотирования, преодолеют современные средства противовоздушной обороны "Панцирь-С" и "Корнет-ЭС", применят авиационные средства поражения по наземным целям. Участникам конкурса предстоит поразить свыше 30 различных мишеней для применения управляемого и неуправляемого ракетного, стрелково-пушечного, бомбового и артиллеристского вооружения вертолетов", - сообщили в ЗВО.

Всего в соревнованиях примут участие более 70 лучших авиационных экипажей Вооруженных сил РФ.