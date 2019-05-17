Источник: атомная подлодка "Казань" не будет сдана флоту в 2019 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Многоцелевая атомная подлодка "Казань" проекта 885М (шифр "Ясень-М") не будет сдана Военно-морскому флоту России в 2019 году из-за необходимости доработки вспомогательных систем, не отвечающих требованиям Минобороны. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"По итогам швартовых испытаний, а также зимнего этапа заводских ходовых испытаний (завершился в январе - прим. ТАСС) установлено, что ряд вспомогательных узлов и агрегатов корабля не отвечает требованиям тактико-технического задания Министерства обороны, в том числе по надежности, и требует доработки в доке "Севмаша", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что доработка систем займет минимум несколько месяцев, после чего "Казань" должна еще несколько раз выйти в море сначала в рамках заводских, а затем и государственных испытаний. "Выполнить все это до конца года абсолютно невозможно. Не исключено, что на это уйдет и весь 2020 год и "Севмаш" сможет передать "Казань" флоту только в 2021 году", - сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что с начала года подлодка стоит на "Севмаше" для технического обслуживания и устранения замечаний.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не стали комментировать ТАСС информацию источника о сроках сдачи подлодки "Казань".

О "Казани"

"Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М"). Она была заложена на "Севмаше" в 2009 году, спущена на воду 31 марта 2017 года. Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".

В конце марта глава ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что программа испытаний подлодки в 2018 году была сорвана, но есть "надежда на то, что она будет сдана в этом году".