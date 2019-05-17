Российский комплекс "Адъютант" может получить белорусский беспилотник

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") готов интегрировать белорусский беспилотник-мишень "Беркут-БМ" в мишенный комплекс "Адъютант". Об этом ТАСС сообщил директор по военно-техническому сотрудничеству и исполнению гособоронзаказа предприятия, директор проекта "Мишенные комплексы" Игорь Иванов на выставке MILEX 2019.

"У нас открытая архитектура. Мы не против, говорим им: "Давайте попробуем интегрироваться", - сказал Иванов о возможности интеграции в российский комплекс "Беркута-БМ" разработки белорусского предприятия "КБ "Беспилотные вертолеты".

По словам собеседника, необходимо будет решить вопрос сопряжения белорусских мишеней с российской катапультой. "Как вы видите, у них очень сложная система запуска - огромная катапульта, сжатый воздух, нам бы этого не очень хотелось", - отметил Иванов.

Он пояснил, что катапульта "Адъютанта" универсальна для всех мишеней, мобильна и проста в техническом плане. Для запуска применятся натяжение эластичного троса по принципу арбалета.

Мишенный комплекс "Адъютант" состоит из подвижного пункта управления, четырех типов воздушных мишеней и средств их запуска. Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов и имитируют воздушные цели от крылатых ракет до кустарно изготовленных беспилотников.

Беспилотный мишенный комплекс "Беркут-БМ" является единственной в мире автономной мишенью, способной имитировать летательные аппараты размером вплоть до военно-транспортного самолета Ил-76 с помощью радиолокационного имитационного центра, который формирует эффективную площадь рассеяния заданных параметров.

Новые модели целей

Набор воздушных мишеней, запускаемых с помощью комплекса "Адъютант", пополнится двумя новыми моделями - высокоскоростной и мадоразмерной, отметил также Иванов.

"Два типа мишеней прорабатываем: скоростную и малоразмерную. Я не раскрою секрета, малоразмерную мы уже сделали, испытали", - сказал Иванов.

Также будут повышены характеристики уже имеющихся мишеней. "Работа будет продолжена, будут повышены скорости, повышены высоты", - добавил он.

Сейчас мишенный комплекс "Адъютант" состоит из подвижного пункта управления, четырех типов воздушных мишеней и средств их запуска. Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов и имитируют воздушные цели от крылатых ракет до кустарно изготовленных беспилотников.

Выставка MILEX 2019

С 15 по 18 мая в Минске проходит международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019. Экспозиция российских предприятий занимает свыше 500 кв. м. Свою продукцию представили такие российские предприятия, как концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Уралвагонзавод", НПК "Техмаш".