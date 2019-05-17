Путин: на совещании по ОПК обсуждается создание лазерных комплексов тактического уровня

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Создание боевых лазерных комплексов тактического уровня станет одной из ключевых тем для обсуждения на совещании, посвященном развитию воздушно-космических сил РФ. Об этом, открывая встречу, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы это понимаем, встречались только в фантастических рассказах, - сказал он. - Я имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня".

Путин также предложил отдельно рассмотреть, как в целом идет разработка перспективных образцов вооружений, в том числе создаваемых на основе новых физических принципов.

Глава государства особо отметил, что своевременная реализация этих объектов крайне важна, потому что "такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь ХХI век, во многом определят боевой потенциал российской армии и флота".

Путин добавил, что на совещании будет также рассмотрено, как продвигается реализации программы "Перспективная морская электроэнергетика". "Мы можем, если добьемся необходимого результата, использовать все эти наработки потом, и надо к этому, безусловно, стремиться в гражданских сферах, в отдельных регионах России, где такие разработки будут крайне востребованы, в том числе в Арктике - в регионе, который имеет для нас историческое и стратегическое значение", - пояснил президент.

Российский лидер также сообщил, что участникам совещания предстоит рассмотреть результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие "Пересвет" и гиперзвуковой комплекс "Кинжал".