Оборонное партнерство и экспорт. Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019

ТАСС — о технических новинках и некоторых заявлениях, прозвучавших на полях одной из самых крупных выставок вооружений и военной техники в Восточной Европе

Самые масштабные экспозиции на MILEX 2019 развернули Белоруссия (более 80 экспонентов) и Россия, которую представили более 40 ведущих научных и производственных предприятий (среди которых — концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Техмаш" и корпорация "Уралвагонзавод"). Всего же свои экспозиции показали около 170 организаций из десяти государств (впервые была представлена Сербия, Южно-Африканская Республика и Азербайджан), также посетили Минск в эти дни около 60 делегаций из 35 стран. Среди образцов, которым уделялось приоритетное значение, — средства огневого поражения, системы комплексного противодействия высокоточному оружию, беспилотные авиационные комплексы и различные боевые информационно-разведывательные системы. На стенде компании-спецэкспортера "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) было представлено более 220 образцов продукции военного назначения, в том числе модели учебно-боевого самолета Як-130, танка Т-90С, боевой машины поддержки танков и зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ" — все те российские образцы, которые без сомнения пользуются повышенным интересом на оружейном рынке этого региона. Оборонное партнерство и интерес Россия и Белоруссия являются стратегическими партнерами в военной и военно-технической областях. В преддверии выставки глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что объем сотрудничества с белорусскими оборонными организациями начиная с 2001 года превышает $1 млрд.

Описание Экспозиция выставки MILEX 2019 в павильоне © Николай Новичков/ТАСС

В начале мая Вооруженным силам этой страны была передана очередная партия истребителей Як-130, также в этом году планируются поставки новых РЛС "Сопка" и "Противник-ГЕ", продолжится модернизация танков Т-72 до уровня Т-72Б3. Кстати, в ходе работы выставки стало известно, что Россия проведет модернизацию очередной партии танков Т-72 в интересах белорусского оборонного ведомства. В свою очередь в Сухопутных войсках Белоруссии ТАСС сообщили, что к настоящему времени завершена модернизация 15 танков Т-72Б до уровня Т-72Б3 образца 2016 года в интересах белорусского оборонного ведомства. "Предполагается модернизация еще десяти машин", — проинформировал источник.

Стало известно о закупке у РФ противотанкового ракетного комплекса "Конкурс-М". "У нас с Белоруссией есть контракты. В частности, мы поставляем им "Конкурс-М". Мы также планируем закупить пусковое устройство (ПУ), разработанное белорусской компанией ЦНИП, для наших ракет, у них очень хорошее ПУ", — сообщил ТАСС заместитель гендиректора холдинга "Высокоточные комплексы" по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов.

Сегодня Белоруссия заинтересована в покупке российских систем ПВО — зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" и "Тор" разных модификаций. Кстати, модернизированная экспортная версия ЗРПК "Панцирь-С1М" получила способность эффективно поражать все типы беспилотников с учетом опыта, приобретенного в Сирии.

Главное то, что очень сильно расширен типаж поражаемых целей с учетом тех результатов, которые мы получили по итогам сирийских событий. Проведены соответствующие доработки. Теперь мы более эффективно работаем по всем беспилотным летательным аппаратам. Повышение дальности до 30 км введением новой ракеты. Соответственно, будет уже два типа ракет: это так называемые ближняя и дальняя Сергей Михайлов заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" по внешнеэкономической деятельности

Определенный интерес есть у Белоруссии и к вертолетной технике — Ми-35, Ми-17, "Ансат" и Ка-226. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отметили, что Россия готова провести техническое обслуживание и модернизацию белорусских военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 и боевых Ми-24П и поставить новые партии вертолетной техники. Кстати, Ми-8МТВ-5-1, поставленные ранее Россией, получили и российский бортовой комплекс обороны "Витебск", эффективность которого была неоднократно подтверждена в ходе различных учений.

Описание Транспортно-боевой вертолет Ми-8МТВ-5-1 с бортовым комплексом обороны "Витебск" © Николай Новичков/ТАСС

Белоруссия проявляет интерес и к приобретению российских боевых самолетов, радиолокационных систем и другой военной техники. На MILEX 2019 стало известно, что в настоящее время контракт на поставку самолетов Су-30СМ в интересах Министерства обороны Белоруссии находится в стадии реализации. Также страна начала производство и российского гражданского оружия семейства "Вепрь", ранее такое стрелковое оружие не производилось. О чем еще стало известно на полях MILEX 2019: Самолеты Белоруссия завершила передачу Анголе 12 доработанных российских истребителей Су-30К. Фактически они доработаны до уровня истребителей Су-30СМ, оснащены 12 точками подвески авиационных средств поражения и могут применять управляемые авиаракеты типа Х-31А и Х-31П. Наряду с истребителями ВВС Анголы получили из Белоруссии пилотажный тренажер и учебный класс. 558-й авиаремонтный завод в Барановичах в рамках модернизации унифицирует четыре белорусских истребителя МиГ-29, предназначенных для сербских ВВС, с МиГ-29, которые ранее были поставлены Сербии из России. Машины получат новый прицельный комплекс на базе твердотельного накопителя и смогут применять широкий спектр ракетно-бомбового вооружения, в том числе управляемые ракеты класса "воздух — воздух" РВВ-АЕ, управляемые ракеты класса "воздух — поверхность" семейств Х-29, Х-31 и Х-25 и корректируемые авиабомбы типа КАБ-500. Модернизированный МиГ-29 будет оснащен бортовым комплексом обороны "Сателлит". Мишени В феврале текущего года Анголе было поставлено 12 белорусских беспилотников-мишеней "Беркут-БМ", пусковое устройство катапультного типа, а также наземный пункт управления на базе грузового автомобиля "Урал".

О "Беркуте" Беспилотный мишенный комплекс является единственной в мире автономной мишенью, способной имитировать летательные аппараты размером вплоть до военно-транспортного самолета Ил-76 с помощью радиолокационного имитационного центра, который формирует эффективную площадь рассеяния заданных параметров. Продолжение

В свою очередь Ижевский электромеханический завод "Купол" готов интегрировать "Беркут-БМ" в мишенный комплекс "Адъютант". Его катапульта универсальна для всех мишеней, мобильна и проста в техническом плане. Для запуска применятся натяжение эластичного троса по принципу арбалета.

Также набор воздушных мишеней, запускаемых с помощью комплекса "Адъютант", пополнится двумя новыми моделями — высокоскоростной и малоразмерной. Будут повышены и характеристики уже имеющихся мишеней. Другая техника Новейшая российская зенитная самоходная установка "Деривация-ПВО" (разработана ЦНИИ "Буревестник") получила белорусский оптоэлектронный прицельный комплекс ОЭС ОП. По данным разработчиков (предприятия "Пеленг"), машина будет способна бороться со всеми типами угроз на современном поле боя. "ОЭС ОП способна осуществлять контроль за наведением управляемого артиллерийского снаряда в лазерном лучевом канале управления. Таким образом, "Деривация-ПВО" сможет применять управляемые боеприпасы", — отметил источник ТАСС.

Описание Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко (в центре) © Николай Новичков/ТАСС

В июне Минск и Москва подпишут обновленную межгосударственную программу военно-технического сотрудничества (ВТС). Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Роман Головченко назвал ВТС с РФ "одним из приоритетов". "Исторически мы очень плотно связаны, работаем по кооперации оборонных отраслей промышленности. Военно-техническое сотрудничество — это один из самых позитивных примеров взаимодействия наших стран в рамках Союзного государства", — сказал он. Ежегодно объем взаимных поставок продукции военного назначения составляет в пределах $500–600 млн, причем две трети от этого объема составляют поставки Беларуси в Россию. От "Глаза" до "Полонеза": что показали Впервые широкой публике показали реактивную систему залпового огня (РСЗО) В-300РК "Полонез-М" для применения ракет дальностью до 300 км, созданную белорусскими специалистами. Кстати, ее уже получают Вооруженные силы Белоруссии, и стало также известно, что модернизированные РСЗО поставляют Азербайджану. Ранее СМИ сообщали, что в эту страну будет поставлено десять "Полонезов".

Также на MILEX 2019 особое внимание заслуживает зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-МБ3К", способный обеспечить обнаружение и перехват всех типов маневрирующих аэродинамических целей от беспилотников до крылатых ракет. Для него Минским заводом колесных тягачей специально разработано четырехосное шасси с колесной формулой 8х8 и двигателем в 500 л.с., что позволит комплексу совершать марши со скоростью 60 км/ч.

И к нему — большой интерес в силу новых высокотехнологичный решений, потому как, по словам разработчиков, представленный на выставке образец — "это даже не зенитный ракетный комплекс, а целая система". От его предшественника осталось лишь слово "Бук" в качестве известного бренда.

Интерес к системе "Бук" большой, учитывая, что она может применять как старые ракеты [советского образца], ракеты российского и белорусского производства. С увеличением реальной эффективной дальности работы комплекса до 70 км он пользуется серьезным интересом у специалистов Роман Головченко председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии

Кроме того, были показаны некоторые разработки в сфере ударных беспилотных летательных аппаратов. Так, компания "Микран" представила индивидуальную систему оперативной рекогносцировки "Глаз" и многофункциональный беспилотный ударный комплекс (МБУК), способный перехватывать дроны.

Описание Многофункциональный беспилотный ударный комплекс (МБУК) © Николай Новичков/ТАСС

Образец перехватчика был представлен вместе с уникальной системой сброса полезной нагрузки, специально созданной для беспилотника. На этапе разработки он носил рабочее название "Карнивора", однако, как пояснили разработчики, позднее в качестве коммерческого было выбрано новое наименование — МБУК. Он предназначен для перехвата беспилотников при помощи сеткометов (сетка захватывает их и спускает на землю на парашюте), ведения разведки, а также поражения наземных целей. Он может стартовать с неподготовленных площадок и барражировать 10–15 часов.

Описание Система оперативной рекогносцировки "Глаз" © Николай Новичков/ТАСС

Что касается "Глаза", то образец был показан в виде ракетницы со снаряженным парашютным комплексом разведки. Об этой разработке в интересах Минобороны России стало известно в начале этого года.

О "Глазе" Представляет собой мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы. Реактивный снаряд, который поднимается на высоту до 300 м, выбрасывает аппарат с камерой высокого разрешения. Пока устройство опускается на парашюте, камера передает изображение на планшет бойца. Система уже прошла экспериментальную отработку в Сирии. Продолжение

На выставке также стало известно, что разработаны кассеты дистанционного запуска комплекса "Глаз", которые можно установить на любую бронетехнику, в частности на танк Т-14 "Армата". Оборонка Белоруссии за последнее время реализовала также ряд проектов по созданию модельного ряда легкобронированных автомобилей. Среди таких новинок — многофункциональный разведывательный комплекс БРДМ-4Б, созданный Минским заводом колесных тягачей (МЗКТ).

Описание Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-4Б © Дмитрий Федюшко/ТАСС

По данным разработчиков, он может работать на значительном удалении — до 300 км от своих войск в составе различных разведывательных органов, способен обеспечивать устойчивую радиосвязь в движении на дальности до 30 км. Предусмотрена возможность вести разведку местности и определять в автоматизированном режиме координаты обнаруженных целей с точностью до 15 м с отображением на цифровой карте местности.

Важной технической особенностью новой машины является также возможность ее систем блокировать радиоуправляемые взрывные устройства, осуществлять постановку аэрозольных, дымовых завес, обеспечивать выполнение задач радиационной и химической защиты на зараженной местности МЗКТ

На открытой площадке MILEX 2019 был показан и российский багги для спецназа "Чаборз-М3", разработанный и запущенный в серийное производство Российским университетом спецназа в Чечне. Стало известно, что машина будет частично производиться в Белоруссии.

Описание Армейский багги "Чаборз М-3" © Николай Новичков/ТАСС

Вездеход уже прошел испытания в Арктике и в боевых условиях в Сирии, получил хорошие оценки военных экспертов и первый контракт на поставки в Росгвардию. В феврале этого года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что им заинтересовались зарубежные заказчики, в том числе и из Белоруссии. Концерн "Техмаш" представил выстрелы для формирования защитного облака. "Среди экспонатов — 40-мм выстрел вспомогательного назначения с дымовой гранатой ВДГ-25. Предназначен для стрельбы из подствольных гранатометов ГП-25, ГП-30, ГП-30М, ГП-34, применяемых в комплексе с автоматами Калашникова, Никонова и из ручного гранатомета 6Г-30. Путем задымления огневых точек противника обеспечивает безопасную смену огневых позиций. Высота аэрозольной завесы составляет 3 м, длина — 10 м, а защитное облако формируется в течение 3 секунд", — сообщили в предприятии.

Описание Выстрел для формирования дымового облака (справа в верхнем ряду) © Николай Новичков/ТАСС