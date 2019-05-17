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В ОСК заявили, что замещение в судостроении украинских комплектующих завершено на 99,5%

Всем комплектующим нашлась замена на российских предприятиях, отметил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) на 99,5% завершила работу по замещению украинских комплектующих. Об этом сообщил в пятницу глава корпорации Алексей Рахманов в эфире радио "Звезда".

"Я думаю, на 99,5% эта работа завершена, по крайне мере по газотрубинным агрегатам мы смогли воссоздать на "Сатурне" две принципиальных машины... мощностью до 20 тыс. лошадиных сил, и в этом смысле мы закрыли потребность для строящихся фрегатов и для, возможно, корветов, сторожевых кораблей с точки зрения энергетики", - сказал Рахманов, добавив, что такая работа проведена и по различному насосному оборудованию, системам вентиляции и кондиционирования.

По словам главы ОСК, всем комплектующим нашлась замена на российских предприятиях - в Чувашии, в центре России, в Петербурге, а также на юге, в том числе на Крымском полуострове.

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Источник: Россия поставит армии Венесуэлы 16,5 тыс. сухпайков
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