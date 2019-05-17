Источник: Россия поставит армии Венесуэлы 16,5 тыс. сухпайков

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тыс. сухпайков. Об этом сообщил в пятницу ТАСС военно-дипломатический источник.
В четверг "Рособоронэкспорт" разместил информацию о закупке 16,5 тыс. специальных рационов, которые должны быть поставлены в Венесуэлу. Начальная цена контракта составляет 14,38 млн рублей.
"Поставка осуществляется в интересах армии Венесуэлы", - сказал источник.
В техническом задании "Рособоронэкспорта", размещенном на сайте госзакупок, обозначено, что поставка будет осуществляться в рамках оказания "гуманитарной помощи правительству Боливарианской Республики Венесуэла". Сухпайки передадут заказчику в порту Пуэрто-Кабэльо.
В "Рособоронэкспорте" комментировать информацию ТАСС не стали.