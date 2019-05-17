Глава ОСК: России нужны свои вертолетоносцы для переброски больших групп войск

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российской Федерации необходимо в будущем строить свои вертолетоносцы для оперативной переброски больших групп войск, однако повторять проект французского "Мистраля" бессмысленно. Об этом сообщил в пятницу в эфире радио "Звезда" президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Глава ОСК отметил, что "делать [свой] вертолетоносец, конечно же, нужно, потому что это, действительно, возможность оперативной переброски больших групп войск для того, чтобы, в том числе, защищать наши рубежи". "Посмотрим, я думаю, что следом за кораблями дальней морской зоны мы сможем приступить и к обсуждению этой темы", - добавил он.

При этом Рахманов отметил, что корпорация извлекла для себя уроки из работы с вертолетоносцами французского проекта "Мистраль". "Повторять такой проект или этот проект достаточно бессмысленно, поскольку у этого парохода есть сколько недостатков, столько и достоинств", - отметил Рахманов.

Французский "Мистраль" относится к классу универсальных десантных кораблей, также называемых вертолетоносцами. Такие корабли отличают крупное водоизмещение (20 тысяч тонн и более), возможность нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначений (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 у американских типа Wasp), а также самолеты с вертикальным взлетом. УДК способны перевозить от несколько сотен до тысячи и более человек морской пехоты, выступать в роли носителя катеров и других плавсредств для высадки десанта, перевозить бронетехнику. Кроме того, такие корабли, как правило, имеют мощную боевую управляющую систему и могут выступать в роли корабля управления группировкой сил.

У России никогда не было кораблей подобного класса.