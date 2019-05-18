Пять российских компаний ОПК удостоены наград выставки MILEX 2019

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Пять российских оборонно-промышленных компании во главе с "Рособоронэкспортом" удостоены почетных знаков международной выставки вооружений и военной техники MILEX 2019, завершившей работу в столице Белоруссии. Церемония награждения прошла в субботу на торжественном закрытии выставки на "Минск-Арене".

Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019

Оборонное партнерство и экспорт. Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019

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"Мы награждаем также наших партнеров за уникальность представленных на выставке экспонатов компанию "Рособоронэкспорт", Российская Федерация", - объявили организаторы мероприятия.

Также "за уникальность представленных на выставке экспонатов" дипломами и почетными знаками награждены холдинг "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод" и концерн "Техмаш".

С 15 по 18 мая в Минске проходила международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019. Экспозиция российских предприятий занимала свыше 500 кв. м. Свою продукцию представили такие российские предприятия, как концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", холдинг "Высокоточные комплексы", НПК "Техмаш". Организатором единой российской экспозиции традиционно выступил "Рособоронэкспорт".