Курсанты-десантники России выиграли конкурс по профподготовке на международной олимпиаде

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Курсанты рязанского десантного училища стали победителями состязаний по военно-профессиональной подготовке на Международной олимпиаде курсантов, показав лучший результат в трех из четырех конкурсов. Об этом в субботу сообщили журналистам в Минобороны.

Как рассказали в военном ведомстве, Кубок председателя Совета министров обороны государств - участников СНГ - министра обороны РФ им вручил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

На вторую ступень пьедестала поднялись представители Академии Вооруженных сил Узбекистана, третьими стали курсанты Военного института Вооруженных сил Киргизии. По данным оборонного ведомства, в этом году в международных состязаниях за победу боролись 35 команд из 17 вузов семи государств СНГ.

"Результаты олимпиады, организация ее проведения свидетельствуют об искренней заинтересованности государств - участников СНГ в развитии взаимного сотрудничества и дружественных связей между оборонными ведомствами наших стран, готовности совместно решать задачи как в сфере военного образования, так и национальной безопасности в целом", - процитировали в Минобороны Горемыкина. По словам генерала, проведение таких состязаний вносит существенный вклад в повышение профессиональной подготовленности офицерского корпуса национальных вооруженных сил.

"На предстоящем в июне заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ мы будем предлагать продолжить практику проведения международных олимпиад, а состязания по военно-профессиональной подготовке в следующем году провести в Республике Узбекистан", - сообщил начальник Главного управления кадров.

Состязания по военно-профессиональной подготовке стали последним этапом олимпиады. До этого курсанты соревновались в знании математики, информатики, военной истории и иностранного языка.