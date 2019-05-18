Истребитель Су-30СМ и самолет Бе-200 совершили показательные полеты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Многоцелевой истребитель Су-30СМ, самолет-амфибия Бе-200ЧС и ракетоносец Ту-95МС совершили показательные полеты в небе над Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева (ПАО "ТАНТК им. Бериева", входит в ОАК) в честь Дня открытых дверей на предприятии.

В рамках ежегодного праздника показательные полеты совершил самолет-амфибия Бе-200, который способен брать на борт до 12 т воды и который используют для тушения лесных пожаров. Амфибия сбросила в воздух воду цветов российского флага.

Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности генерального директора - генерального конструктора, директор по производству ТАНТК Михаил Грезин, не имеющий аналогов Бе-200 пользуется спросом по всему миру. "Мы продолжаем совершенствование самолетов-амфибий Бе-200 и пока занимаем лидирующие позиции в мире в этой области. Сейчас несколько зарубежных стран находятся в разной стадии заключения контрактов на поставку этой амфибии", - сказал он.

Демонстрационные полеты в воздухе также совершили многоцелевой истребитель Су-30СМ из состава пилотажной группы "Русские витязи", военно-транспортный самолет Ил-76 и ракетоносец Ту-95МС. По данным организаторов, за выступлением авиации наблюдали десятки тысяч гостей праздника.

"Я хочу вам пожелать самое главное - чтобы в небе все время гудели двигатели, чтобы вы видели результат вашего труда", - поздравил работников авиации генеральный директор - генеральный конструктор ТАНТК, вступивший в должность генерального директора ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

По словам Грезина, день открытых дверей позволяет в том числе рассказать о годовых успехах градообразующего предприятия. "На данный момент ведется модернизация производства, мы полностью отремонтировали два цеха, закупаются новые станки. Полностью отремонтирована заводская поликлиника, для нее закуплено новое оборудование", - сказал он и отметил, что теперь сотрудники смогут получить весь комплекс медицинских услуг прямо на заводе.

О предприятии

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева находится в Ростовской области, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС для МЧС России и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны.