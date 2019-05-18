"Техмаш" согласовывает с Минобороны техзадание на новую управляемую ракету "Монолит"

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) согласовывает с Минобороны России технические параметры новейшей высокоточной управляемой авиационной ракеты "Монолит" калибра 122 мм. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин на выставке вооружений MILEX 2019 в Минске.

"Монолит" - это управляемая ракета, относится к классу высокоточного оружия. Это авиационная ракета калибром 122 мм. Работа идет в инициативном порядке за счет собственных средств. В данный момент ведется согласование с заказчиком технических требований к ней", - сказал Кочкин.

По его словам, носителями новой ракеты станут все самолеты и вертолеты, которые могут применять неуправляемую ракету С-13. "Управляемая, то есть там уже другой комплекс. Будет доработка систем управления оружием авиационного объекта конкретного носителя", - пояснил собеседник.

Ранее гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин сообщал, что ракета "Монолит" будет стоить не дороже предшественницы - ракеты С-13. Неуправляемая авиационная ракета С-13 калибра 122 миллиметров была разработана в 1970-е годы, в дальнейшем создавались ее модификации с другими боевыми частями.

С 15 по 18 мая в Минске проходила международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019. Экспозиция российских предприятий занимала свыше 500 кв. м. Свою продукцию представили такие российские предприятия, как концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", холдинг "Высокоточные комплексы", НПК "Техмаш". Организатором единой российской экспозиции традиционно выступил "Рособоронэкспорт".