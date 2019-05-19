Всеармейский конкурс "Военное ралли - 2019" стартовал в Кызыле

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Всеармейский этап конкурса "Военное ралли - 2019" стартовал в воскресенье на Центральной площади Арата в городе Кызыле Республики Тыва. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"Сегодня на тувинской земле большой праздник! Мы торжественно открываем всеармейский конкурс "Военное ралли", проводимый в рамках "Армейских игр - 2019". Главная цель наших соревнований - это, прежде всего, повышение мастерства экипажей в управлении военной автомобильной техникой, повышение мастерства, воли, решительности, смелости, самостоятельности и инициативы", - цитирует пресс-служба главного судью соревнований полковника Дмитрия Настоящего.

В конкурсе принимают участие 10 команд - сильнейшие водители от Центрального, Восточного, Западного, Южного военных округов, Северного флота, ВДВ, Росгвардии. "Впервые в этом году принимают участие представители отдельной автомобильной базы Минобороны России из Москвы, отдельного полка материального обеспечения Минобороны России, дислоцированного в Алабино и Острогожского учебного центра из Воронежской области", - уточнили в пресс-службе.

Для гостей соревнований военнослужащие организовали выставку, где были представлены образцы современного вооружения и техники: БМ-21 на базе Урала с установкой Град, многофункциональный комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Орлан-10", разведывательная машина "Тайфун", автомобиль специального назначения "Тигр" и другие.

Конкурс "Военное ралли - 2019" состоит из четырех этапов проведения соревнований: Индивидуальная гонка", "Гонка с преследованием", "Огневой этап", "Командная гонка". Продлятся состязания до 25 мая. Победители представят России на Армейских международных играх - 2019.