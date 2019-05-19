ТОФ в 2019 году получит два надводных корабля и подводную лодку - носители "Калибров"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2019 году впервые получит два надводных корабля и одну подводную лодку, вооруженные комплексом крылатых ракет "Калибр", сообщил командующий ТОФ Сергей Авакянц в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

"Мы также ожидаем в этом году получить два первых боевых корабля с комплексом новейших крылатых ракет "Калибр". В боевой состав флота должен войти также современный корвет нового проекта "Гремящий". Он уже проходит заводские ходовые испытания. Корабль несет не только крылатые ракеты "Калибр-НК", но и вооружен, как корветы проекта 20380, современным комплексом противовоздушной обороны "Редут", имеет серьезное противолодочное вооружение", - сказал Авакянц.

Он также отметил, что для нужд флота ведется целевое строительство шести больших дизельных подводных лодок проекта 636, которые, помимо торпедного вооружения, получили возможность наносить удары по морским и наземным целям крылатыми ракетами семейства "Калибр-ПЛ". "Первую такую лодку мы ожидаем получить в этом году", - отметил командующий.

По его словам, всего в 2019 году на ТОФ планируется сформировать более 10 экипажей новых надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов вспомогательного флота. "В частности, среди новостроек, которые предстоит укомплектовать экипажами, - корвет "Алдар Цыденжапов", современный морской тральщик, противодиверсионные катера, спасательный буксир, рейдовые водолазные катера, дизельные и атомные подводные лодки, строящиеся специально для Тихоокеанского флота", - добавил Авакянц.

Также до конца 2019 года корабельный состав бригады охраны водного района Войск и Сил на Северо-Востоке России усилится малым ракетным кораблем "Смерч". "Он также претерпел глубокую модернизацию, которая затронула в первую очередь его главный ударный ракетный комплекс. Пусковые установки ракет "Малахит" демонтированы, и на их местах размещены направляющие для контейнеров противокорабельных ракет "Уран". МРК теперь несет 16 таких ракет", - сказал адмирал.

Ракетный комплекс "Калибр" поставлен на вооружение ВМФ России. По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр-НК", для подлодок - "Калибр-ПЛ". "Калибром", в частности, вооружаются российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 "Буян-М", многоцелевые атомные подлодки проекта 885 типа "Ясень", неатомные субмарины проектов 877 и 636.3, другие корабли.

Максимальная масса боевой части стоящих на вооружении "Калибров", по некоторым данным, достигает 500 кг. Эти ракеты применялись российскими боевыми кораблями и подлодками для ударов по объектам террористов в Сирии.