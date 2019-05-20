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Новая техника ВС РФ
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Минобороны заказало первую партию 30-мм снарядов с управляемым подрывом

Партия была заказана для проведения государственных испытаний, отметил заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министерство обороны России заказало первую опытно-промышленную партию 30-мм снарядов с управляемым подрывом для проведения госиспытаний. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

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"Сегодня мы производим первую партию этих боеприпасов и уже выходим на стадию государственных испытаний. Я думаю, что в следующем году эта работа завершится. Первую опытно-промышленную партию заказало Минобороны для проведения государственных испытаний", - сказал Кочкин.

Замглавы "Техмаша" напомнил, что вооружение в калибре 30 мм применяется и в авиационной технике, и в военно-морской, и в технике сухопутных войск. Он добавил, что применение таких боеприпасов потребует модернизации уже имеющихся образцов вооружений. "Дооснащения аппаратурой управления", - уточнил собеседник ТАСС.

Ранее на форуме "Армия-2018" управляющий директор НПО "Прибор" Юрий Набоков сообщал, что российские системы с боеприпасом управляемого подрыва будут дешевле мировых аналогов, в частности разработки немецкой Rheinmetall, так как российская система управления - лазерная и требует установки только блока лазерного управления, а не изменения компоновки всей боевой машины.
 

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