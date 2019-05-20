Силы ПВО отразили 19 мая атаку террористов на аэродром Хмеймим

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Террористы "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) совершили попытку нападения на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью реактивной системы залпового огня (РЗСО), дежурные силы ПВО отразили атаку, огневая точка боевиков уничтожена. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Так, вечером 19 мая террористами "Джабхат ан-Нусры" была совершена попытка нападения на российскую авиабазу Хмеймим с помощью реактивной системы залпового огня. Около 20:00 в воскресенье с территории идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено шесть реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что на российской авиабазе Хмеймим никаких разрушений и пострадавших нет, авиабаза продолжает функционирование в штатном режиме.

"Российскими средствами разведки данная установка РСЗО террористов была оперативно выявлена на западной окраине населенного пункта Кафр-Нобль провинции Идлиб. Точечным ударом ВКС России указанный объект террористов был уничтожен", - сообщили в Минобороны.

Одновременно с северного и северо-восточного направлений российские средства ПВО обнаружили приближавшиеся к Хмеймиму два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) террористов. "Дежурными силами ПВО российской авиабазы все БПЛА были уничтожены на значительном удалении от авиабазы", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что несмотря на полное прекращение с 18 мая Вооруженными силами Сирийской Арабской Республики ведения огня, террористы "Джабхат ан-Нусры" в идлибской зоне деэсклации продолжают провокации и обстрелы.