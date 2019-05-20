Новейший "Тайфун-ПО" пройдет ходовые испытания на всеармейском конкурсе "Чистое небо"

ТАСС, 20 мая. Новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ПО", предназначенный для перевозки отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", пройдет ходовые испытания на всеармейском конкурсе "Чистое небо". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В ходе второго дня этапа Всеармейского конкурса "Чистое небо" на полигоне Ейский учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск пройдут ходовые испытания двух единиц военной техники "Тайфун-ПО", - сообщили в округе, добавив, что новый бронеавтомобиль повысит мобильность подразделений ПВО, а также увеличит их эффективность по отражению воздушных целей противника.

"Тайфун" - семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий, среди которых Уральский автомобильный завод, "Камаз", Ярославский моторный завод, НИИ стали (броня машины). Впервые были продемонстрированы в 2011 году на полигоне, 9 мая 2014 года - на военном параде в Москве (Тайфун-К).

В ходе "Чистое небо" расчеты ПЗРК будут состязаться в полевой выучке в стрельбе по скоростной воздушной цели с места, навстречу, вдогон и по внезапно появляющемуся ударному вертолету в движении.

Кроме того, в состязаниях по вождению с преодолением препятствий "брод", "холм", "противотанковый ров с проходом", "косогор", "песчаный участок", "змейка", "габаритная восьмерка", "прямоугольный проход" и "S-образное препятствие" посоревнуются водители БТР-80. "В ходе второго этапа будет проведена спринтерская гонка среди отделений переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" на бронетранспортерах БТР-80", - добавили в округе.

Всеармейский конкурс подразделений ПВО завершится 25 мая. Команда-победитель представит Вооруженные силы России на международном этапе конкурса "Чистое небо" в августе на Армейских международных играх.