ЧФ подтвердил, что ожидает получения новейшего противоминного корабля в 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Черноморский флот ожидает, что получит минный тральщик новейшего проекта 12700 "Владимир Емельянов" в 2020 году после прохождения государственных испытаний, сообщили ТАСС в ЧФ.

"Передача тральщика на флот ожидается по его готовности и прохождению госиспытаний в 2020 году", - сообщили на флоте.

Ранее о том, что тральщик планируется передать военным в 2020 году сообщал гендиректор Средне-Невского судостроительного завода, где ведется строительство корабля, Владимир Середохо.

Церемония закладки тральщика "Владимир Емельянов" состоялась весной 2017 года. Его назвали в честь героя социалистического труда, руководившего Средне-Невским судостроительным заводом Владимира Александровича Емельянова. Корабль стал четвертым в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на СНСЗ.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" имеют водоизмещение 890 тонн, длину 62 метра и ширину 10 метров. Экипаж насчитывает 44 человека. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.