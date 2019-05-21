Источник: Шойгу в мае обсудит в Таджикистане военное и военно-техническое сотрудничество

ДУШАНБЕ, 21 мая. /ТАСС/. Вопросы военного и военно-технического сотрудничества будут обсуждены в ходе запланированного в конце мая официального визита министра обороны России Сергея Шойгу в Таджикистан. Об этом ТАСС стало известно во вторник в военно-дипломатических кругах.

"Визит запланирован на конец мая. Точные даты находятся на стадии согласования", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в ходе визита Шойгу в Таджикистан запланированы встречи с высшим военно-политическим руководством этой республики, имеющей общую границу с Афганистаном протяженностью 1344 км.

"В ходе встреч ожидается обсуждение вопросов военного сотрудничества, а также подготовки высококвалифицированных военных кадров", - сообщил другой источник.

По данным пресс-службы оборонного ведомства Таджикистана, визит Шойгу "насыщен встречами" и продлится один день. Ожидается, что главу Минобороны России примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Другие подробности визита Шойгу в республику не сообщаются.