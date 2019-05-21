Источник: второй корабль проекта "Каракурт" вышел в Ладожское озеро на испытания

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый серийный малый ракетный корабль (МРК) "Советск" проекта 22800 "Каракурт", вооруженный ракетным комплексом "Калибр-НК", вышел на испытания в Ладожское озеро. Об этом ТАСС сообщили во вторник в кораблестроительной отрасли.

"Вечером в понедельник "Советск" проследовал в Ладожское озеро, где будут проходить заводские ходовые испытания", - уточнил собеседник агентства. По его словам, государственные испытания корабля пройдут на Балтике.

"Советск" первоначально был заложен под именем "Тайфун". Как ранее сообщал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, планируется, что в состав флота этот МРК войдет до конца года.

Головной МРК проекта 22800 "Мытищи" вошел в состав Балтийского флота в декабре 2018 года.

МРК проекта 22800 разработаны в ЦМКБ "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Помимо ударного ракетного комплекса "Калибр-НК" "Каракурты" вооружены модернизированной артустановкой АК-176МА калибра 76,2 мм. Водоизмещение кораблей - 800 т, скорость - 30 узлов, автономность - 15 суток.