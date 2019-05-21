Эксперт: калибр 57 мм позволит технике РФ гарантированно поражать зарубежные бронемашины

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российская военная техника, оснащенная вооружением калибра 57 мм, будет гарантированно поражать современные и перспективные зарубежные бронемашины (БМП) легкого и среднего классов. Боеприпасы калибра 57 мм также повышают возможности по борьбе с воздушными целями и живой силой противника, рассказал во вторник ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщил ТАСС, что в России прорабатывается возможность перевооружения легких и средних бронемашин с их основного калибра 30 мм на калибр 57 мм.

"Исходя из баллистических возможностей этих боеприпасов [калибра 57 мм], особенно новых типов, они будут гарантированно пробивать на дистанциях действительной стрельбы лобовую часть зарубежной бронетехники легкого и среднего класса", - сказал Мураховский.

Он пояснил, что штатный для российской бронетехники калибр 30 мм уже не эффективен против перспективных зарубежных бронемашин. "Британская [БМП] от ВАЕ Systems, немецкие и перспективные американские, программу по которым они недавно опять открыли [программа NGCV - Next-Generation Combat Vehicle], согласно техзаданиям и испытаниям, как они утверждают, держат 30 мм в лоб, причем на дистанциях буквально 100-150 м, то есть в упор", - отметил Мураховский.

Он напомнил, что некоторые российские образцы в данном калибре уже создаются. "На предыдущем форуме "Армия" на тяжелой БМП Т-15 стоял такой модуль, есть такие разработки и для платформ среднего класса. На "Курганце" и даже на "Бумеранге", в принципе, возможен такой модуль, но, правда, с меньшим боекомплектом... В калибре 57 мм удается создавать и зенитный комплекс, я имею ввиду "Деривацию-ПВО", - сказал собеседник.

По его словам, боеприпасы калибра 57 мм имеют повышенное поражающее действие при борьбе с живой силой и летательными аппаратами, такими как беспилотники, барражирующие и корректируемые боеприпасы, боевые вертолеты, штурмовая авиация, другие малоскоростные низколетящие цели.

Перспективы

Мураховский отметил, что, по его мнению, калибром 57 мм будут оснащаться в первую очередь новые платформы "Армата", "Курганец", "Бумеранг", средства войсковой ПВО, такие как "Деривация-ПВО". "Уверен, в дальнейшем появятся варианты модернизации техники предыдущего поколения, имею ввиду БМПТ [боевая машина поддержки танков], варианты модернизации для БМП, прежде всего "двойки" [БМП-2]", - рассказал Мураховский о перспективах нового калибра в войсках.

При этом он не ожидает массового перехода техники предыдущего поколения на новый калибр. "Я думаю, это будет предлагаться как опция", - пояснил собеседник. К тому же, по его словам, это сложно и с финансовой точки зрения.

"Военный бюджет не безразмерен... Сухопутные войска, ВДВ, в которых будет этот калибр в основном применяться, они все-таки не настолько финансово обеспечены, как другие виды Вооруженных сил. Поэтому, я думаю, переход на калибр 57 мм достаточно длительное время займет", - отметил Мураховский.

При этом он уверен, что этот калибр найдет свое место войсках. "Учитывая, что в этом калибре интенсивно идет разработка боеприпасов, а там есть и корректируемые, и с подрывом на траектории, я думаю перспектива у него очень хорошая", - сказал в завершение эксперт.