Малый противолодочный корабль "Нарьян-Мар" провел учения в Белом море

МУРМАНСК, 21 мая. /ТАСС/. Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) "Нарьян-Мар" Беломорской военно-морской базы Северного флота во вторник провел тактические учения по поражению корабельными артиллерийскими комплексами воздушных и морских целей в полигонах боевой подготовки в Белом море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение морских и воздушных целей с различных дистанций, высот и направлений", - говорится в сообщении.

За время выхода в море экипаж "Нарьян-Мара" провел ряд тренировок по борьбе за живучесть корабля в море, маневрированию в районах интенсивного судоходства, а также по организации противодиверсионной обороны корабля на незащищенном рейде.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 "Альбатрос" имеют на вооружении артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для охраны водного района пунктов базирования сил флота, поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.