Пистолет без излишеств. Как простой и надежный "Макаров" стал мировой оружейной легендой

В настоящее время пистолет по-прежнему остается одним из основных типов стрелкового оружия как армий, так и силовых структур практически всех государств. Массово он начал применяться в годы Второй мировой войны, после которой прочно занял свое место в стрелковых арсеналах.
Одним из символов Советской, а затем и Российской армии стал пистолет Макарова (ПМ), который с 1951 года находится на вооружении и остается одним из лучших представителей класса компактного оружия самообороны. Он был разработан в качестве табельного личного оружия офицеров вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов. Недорогой в производстве, без особых излишеств, надежный и предсказуемый — пожалуй, главные достоинства этой оружейной легенды, сделанной в Советском Союзе и не потерявшей популярности до сих пор. Именно ПМ в СССР награждали высших военных и гражданских чиновников.
Советский конструктор оружия. Лауреат Сталинской премии (1952), Государственной премии СССР (1967), Герой Социалистического Труда (1974).
В годы Великой Отечественной войны работал в Загорске на заводе, занимавшемся изготовлением пистолетов-пулеметов Шпагина, в дальнейшем окончил Тульский механический институт и начал конструировать оружие сам. Кроме знаменитого пистолета, разрабатывал авиационную пушку АМ-23 (совместно с Николаем Афанасьевым), участвовал в создании противотанковых ракетных комплексов "Фагот" и "Конкурс". В числе гражданских изобретений — серийно производившиеся в СССР машинки для ручной закатки крышек для консервирования.
Появление легенды
В годы Великой Отечественной войны Красная армия широко применяла два пистолета — револьвер системы Нагана образца 1895 года ("Наган") калибра 7,62 мм и самозарядный пистолет Токарева образца 1933 года ("Тульский Токарева", ТТ) калибра 7,62 мм. Впоследствии именно ТТ стал одним из штатных образцов вооружения как армейских офицеров, так и советских силовых структур.
В 1946 году приняли решение о модернизации стрелкового вооружения Советской армии. Был объявлен ряд конкурсов на создание новых автоматов, пулеметов, карабинов и других систем. Не стали исключением и пистолеты — в 1947-м было принято решение о разработке нового образца на смену ТТ, который уже не удовлетворял вооруженные силы по показателям останавливающего действия и надежности.
"Неудачная конструкция предохранительных устройств на ТТ нередко приводила к случайным выстрелам и гибели военнослужащих. Недаром на многих иностранных вариантах ТТ, включая китайский Type 54, был добавлен дополнительный предохранитель", — рассказал ТАСС технический консультант "Калашников Media" (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") Владимир Онокой.
Патрон 7,62 ПГЛ (индекс Главного артиллерийского управления (ГРАУ): 57-Н-132) пистолета ТТ отличался повышенной убойностью и бронепробиваемостью, превосходящими соответствующими показателями 9-миллиметрового патрона "Парабеллум" (9x19 мм Parabellum Para, после образования Североатлантического альянса начал обозначаться как STANAG 4090); вместе с тем его останавливающий эффект был достаточно небольшим. С целью обеспечения армии более эффективным пистолетным боеприпасом в начале 1950-х годов был создан патрон 9х18 мм (индекс ГРАУ: 57-Н-181), обладавший большим останавливающим эффектом и кучностью. Под него оружейником Николаем Макаровым был разработан образец, официально принятый на вооружение в 1951 году и обозначенный "пистолет Макарова" (ПМ, индекс ГРАУ: 56-А-125).
Компактный, простой и надежный
Говоря о конструкции пистолета, необходимо отметить, что его автоматика работает за счет энергии отдачи свободного затвора. ПМ оснащен ударно-спусковым механизмом куркового типа двойного действия, который допускает спуск с предварительным взведением курка или самовзводом. Предохранитель флажкового типа, установленный в тыльной части затвора с левой стороны, блокирует курок и затвор.
Боепитание осуществляется из отъемного металлического магазина емкостью восемь патронов. Окно для выброса гильз находится с правой стороны затвора. По израсходовании боеприпасов магазин встает на затворную задержку. В состав прицельных приспособлений ПМ входит целик с прорезью и мушка.
ПМ являлся и до сих пор остается одним из лучших представителей пистолетов класса компактного оружия самообороны. При небольших размерах он исключительно надежен, прост в обслуживании и использовании. А его недостатки, свойственные также и любому другому пистолету подобного класса и размера, — малая дальность (прицельная — 25 м) и точность стрельбы, а также невысокая эффективность пули.
Такого же мнения и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. "В плане надежности его по праву можно приравнять к автомату Калашникова, он так же незаменим в ближнем бою и практически никогда не подводит своего хозяина. Кроме того, он очень удобен в обслуживании, его разборка и сборка проходит в считаные минуты, в ходе которых его можно легко почистить и привести в боевое положение", — говорит эксперт.
Но отечественные оружейники все же продолжали работать над созданием новых образцов. "Они появлялись в войсках на испытаниях. Однако, как и в случае с автоматом Калашникова, их достоинства не превышали эффективность ПМ больше, чем на 10–15%. А этого было явно недостаточно и нерационально, чтобы перевооружать всю армию, у которой накопился запас "Макаровых" в несколько десятков миллионов", — рассказывает Литовкин.
Вопрос о дальнейшем увеличении боевой эффективности пистолета встал в 1960–1970-е годы. В этот период был разработан 9-миллиметровый патрон РГ028 с увеличенным пробивным действием пули. Впоследствии Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) разработал еще два патрона для ПМ: СП-7, предназначенный для поражения незащищенной живой силы, и СП-8 с пониженным уровнем рикошетирования, предназначенный для поражения живой силы противника в ограниченном пространстве.
В начале 1990-х годов было принято решение о модернизации пистолета с целью его адаптации под новый патрон повышенной пробиваемости 7Н16 (индекс ГРАУ: 57-Н-181СМ). Образец был разработан на Ижевском механическом заводе (в составе группы компаний "Калашников") и получил обозначение "пистолет Макарова модернизированный" (ПММ). Его серийный выпуск начался в 1994-м. От базового пистолета ПММ отличался магазином увеличенной емкости (12 патронов), более эргономичной пластиковой пистолетной рукоятью и незначительно измененной формой затвора. Модернизированные пистолеты поставлялись в российские силовые структуры, однако большого распространения не получили.
Популярность ПМ
В ходе интенсивной эксплуатации в различных регионах мира — от Юго-Восточной Азии до Латинской Америки — пистолет Макарова зарекомендовал себя надежным и неприхотливым образцом оружия, способным функционировать даже в самых тяжелых климатических условиях. Как отечественные, так и иностранные операторы отмечают эффективность предохранителя, обеспечивающего высокий уровень безопасности эксплуатации пистолета и надежную систему боепитания. Ведь одной из наиболее распространенных претензий к предшественнику ПМ — пистолету ТТ — была слабая кнопка извлечения магазина, размещенная в рукояти. В результате самопроизвольное выпадание магазина было достаточно частым явлением.
На основе ПМ был разработан первый серийный советский образец малошумного оружия — 9-миллиметровый пистолет ПБ ("пистолет бесшумный", индекс ГРАУ 6П9), принятый на вооружение Советской армии и силовых структур в 1967 году. Он же продолжает состоять на вооружении специальных подразделений и различных силовых ведомств России.
По некоторым данным, во всем мире пистолетов Макарова было выпущено больше 5 млн штук. Кстати, особую популярность ПМ имел не только у органов правопорядка, но и у криминальных структур. В первую очередь, по словам военного эксперта, это было связано "с беспределом, который творился в нашей стране в 1990-е годы и с войной в Чечне, когда бандиты захватывали склады с вооружением, грабили расстрелянные воинские колоны, а еще с утечкой оружия из Афганистана".
Стоит отметить, что ПМ до сих продолжает оставаться достаточно популярным и на мировом рынке гражданского короткоствольного оружия.
"Макаров" в настоящее время состоит на снабжении Вооруженных сил РФ и, вероятно, продолжит оставаться одним из основных образцов короткоствольного оружия Российской армии и силовых структур еще достаточно длительное время. "В целом ПМ отвечает тем запросам, которые предъявляют к нему заказчики. Спецподразделения, имеющие иные требования к оружию, если их не устраивал ПМ, традиционно применяли автоматический пистолет Стечкина (АПС), а впоследствии пистолет Ярыгина (ПЯ), ГШ-18, самозарядный пистолет Сердюкова (СПС) или Glock. Однако основных операторов ПМ полностью устраивает", — отмечает технический консультант "Калашников Media".
Дмитрий Федюшко, Роман Азанов
ТАСС благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу группы компаний "Калашников"