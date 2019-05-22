Пистолет без излишеств. Как простой и надежный "Макаров" стал мировой оружейной легендой

К 105-летию со дня рождения советского конструктора Николая Макарова ТАСС рассказывает о его самом известном оружейном детище, которое до сих пор состоит на вооружении нашей армии

В настоящее время пистолет по-прежнему остается одним из основных типов стрелкового оружия как армий, так и силовых структур практически всех государств. Массово он начал применяться в годы Второй мировой войны, после которой прочно занял свое место в стрелковых арсеналах.

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Одним из символов Советской, а затем и Российской армии стал пистолет Макарова (ПМ), который с 1951 года находится на вооружении и остается одним из лучших представителей класса компактного оружия самообороны. Он был разработан в качестве табельного личного оружия офицеров вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов. Недорогой в производстве, без особых излишеств, надежный и предсказуемый — пожалуй, главные достоинства этой оружейной легенды, сделанной в Советском Союзе и не потерявшей популярности до сих пор. Именно ПМ в СССР награждали высших военных и гражданских чиновников.

Николай Федорович Макаров (1914-1988) Советский конструктор оружия. Лауреат Сталинской премии (1952), Государственной премии СССР (1967), Герой Социалистического Труда (1974). В годы Великой Отечественной войны работал в Загорске на заводе, занимавшемся изготовлением пистолетов-пулеметов Шпагина, в дальнейшем окончил Тульский механический институт и начал конструировать оружие сам. Кроме знаменитого пистолета, разрабатывал авиационную пушку АМ-23 (совместно с Николаем Афанасьевым), участвовал в создании противотанковых ракетных комплексов "Фагот" и "Конкурс". В числе гражданских изобретений — серийно производившиеся в СССР машинки для ручной закатки крышек для консервирования. Продолжение

Появление легенды В годы Великой Отечественной войны Красная армия широко применяла два пистолета — револьвер системы Нагана образца 1895 года ("Наган") калибра 7,62 мм и самозарядный пистолет Токарева образца 1933 года ("Тульский Токарева", ТТ) калибра 7,62 мм. Впоследствии именно ТТ стал одним из штатных образцов вооружения как армейских офицеров, так и советских силовых структур.

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В 1946 году приняли решение о модернизации стрелкового вооружения Советской армии. Был объявлен ряд конкурсов на создание новых автоматов, пулеметов, карабинов и других систем. Не стали исключением и пистолеты — в 1947-м было принято решение о разработке нового образца на смену ТТ, который уже не удовлетворял вооруженные силы по показателям останавливающего действия и надежности. "Неудачная конструкция предохранительных устройств на ТТ нередко приводила к случайным выстрелам и гибели военнослужащих. Недаром на многих иностранных вариантах ТТ, включая китайский Type 54, был добавлен дополнительный предохранитель", — рассказал ТАСС технический консультант "Калашников Media" (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") Владимир Онокой. Патрон 7,62 ПГЛ (индекс Главного артиллерийского управления (ГРАУ): 57-Н-132) пистолета ТТ отличался повышенной убойностью и бронепробиваемостью, превосходящими соответствующими показателями 9-миллиметрового патрона "Парабеллум" (9x19 мм Parabellum Para, после образования Североатлантического альянса начал обозначаться как STANAG 4090); вместе с тем его останавливающий эффект был достаточно небольшим. С целью обеспечения армии более эффективным пистолетным боеприпасом в начале 1950-х годов был создан патрон 9х18 мм (индекс ГРАУ: 57-Н-181), обладавший большим останавливающим эффектом и кучностью. Под него оружейником Николаем Макаровым был разработан образец, официально принятый на вооружение в 1951 году и обозначенный "пистолет Макарова" (ПМ, индекс ГРАУ: 56-А-125).

С конца 1950-х годов этот пистолет являлся основным видом короткоствольного стрелкового оружия как в армии, так и в милиции. Можно сказать, что ПМ — это знаковый пистолет: например, он первым побывал в космосе Владимир Онокой технический консультант Калашников Media

Компактный, простой и надежный Говоря о конструкции пистолета, необходимо отметить, что его автоматика работает за счет энергии отдачи свободного затвора. ПМ оснащен ударно-спусковым механизмом куркового типа двойного действия, который допускает спуск с предварительным взведением курка или самовзводом. Предохранитель флажкового типа, установленный в тыльной части затвора с левой стороны, блокирует курок и затвор. Боепитание осуществляется из отъемного металлического магазина емкостью восемь патронов. Окно для выброса гильз находится с правой стороны затвора. По израсходовании боеприпасов магазин встает на затворную задержку. В состав прицельных приспособлений ПМ входит целик с прорезью и мушка.

ПМ являлся и до сих пор остается одним из лучших представителей пистолетов класса компактного оружия самообороны. При небольших размерах он исключительно надежен, прост в обслуживании и использовании. А его недостатки, свойственные также и любому другому пистолету подобного класса и размера, — малая дальность (прицельная — 25 м) и точность стрельбы, а также невысокая эффективность пули.

ПМ — это очень простой по устройству пистолет, достаточно надежный при условии небольшого настрела Владимир Онокой технический консультант Калашников Media

Такого же мнения и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. "В плане надежности его по праву можно приравнять к автомату Калашникова, он так же незаменим в ближнем бою и практически никогда не подводит своего хозяина. Кроме того, он очень удобен в обслуживании, его разборка и сборка проходит в считаные минуты, в ходе которых его можно легко почистить и привести в боевое положение", — говорит эксперт.

Кучность стрельбы ПМ на расстоянии 10 метров равна диаметру 3 см — этого достаточно, чтобы обездвижить противника и продолжить выполнять свою боевую задачу. Такие характеристики позволяли пистолету находиться на вооружении советских офицеров долгие годы Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Но отечественные оружейники все же продолжали работать над созданием новых образцов. "Они появлялись в войсках на испытаниях. Однако, как и в случае с автоматом Калашникова, их достоинства не превышали эффективность ПМ больше, чем на 10–15%. А этого было явно недостаточно и нерационально, чтобы перевооружать всю армию, у которой накопился запас "Макаровых" в несколько десятков миллионов", — рассказывает Литовкин. Вопрос о дальнейшем увеличении боевой эффективности пистолета встал в 1960–1970-е годы. В этот период был разработан 9-миллиметровый патрон РГ028 с увеличенным пробивным действием пули. Впоследствии Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) разработал еще два патрона для ПМ: СП-7, предназначенный для поражения незащищенной живой силы, и СП-8 с пониженным уровнем рикошетирования, предназначенный для поражения живой силы противника в ограниченном пространстве.

До середины 1970-х годов ПМ полностью удовлетворял требованиям всех операторов, но с формированием антитеррористических подразделений — "Альфы" в 1974 году и Учебной роты специального назначения Внутренних войск МВД в 1977 году — ситуация начала меняться Владимир Онокой технический консультант Калашников Media

В начале 1990-х годов было принято решение о модернизации пистолета с целью его адаптации под новый патрон повышенной пробиваемости 7Н16 (индекс ГРАУ: 57-Н-181СМ). Образец был разработан на Ижевском механическом заводе (в составе группы компаний "Калашников") и получил обозначение "пистолет Макарова модернизированный" (ПММ). Его серийный выпуск начался в 1994-м. От базового пистолета ПММ отличался магазином увеличенной емкости (12 патронов), более эргономичной пластиковой пистолетной рукоятью и незначительно измененной формой затвора. Модернизированные пистолеты поставлялись в российские силовые структуры, однако большого распространения не получили. Популярность ПМ В ходе интенсивной эксплуатации в различных регионах мира — от Юго-Восточной Азии до Латинской Америки — пистолет Макарова зарекомендовал себя надежным и неприхотливым образцом оружия, способным функционировать даже в самых тяжелых климатических условиях. Как отечественные, так и иностранные операторы отмечают эффективность предохранителя, обеспечивающего высокий уровень безопасности эксплуатации пистолета и надежную систему боепитания. Ведь одной из наиболее распространенных претензий к предшественнику ПМ — пистолету ТТ — была слабая кнопка извлечения магазина, размещенная в рукояти. В результате самопроизвольное выпадание магазина было достаточно частым явлением.

В спецподразделениях ПМ дорабатывали, тренировались с ним и разрабатывали более эффективные приемы работы с оружием. Например, существует большое количество способов перезарядки пистолета — например, так называемая ангольская, которая позволяет перезарядить "Макаров" гораздо быстрее, чем традиционный способ Владимир Онокой технический консультант Калашников Media

На основе ПМ был разработан первый серийный советский образец малошумного оружия — 9-миллиметровый пистолет ПБ ("пистолет бесшумный", индекс ГРАУ 6П9), принятый на вооружение Советской армии и силовых структур в 1967 году. Он же продолжает состоять на вооружении специальных подразделений и различных силовых ведомств России.

По некоторым данным, во всем мире пистолетов Макарова было выпущено больше 5 млн штук. Кстати, особую популярность ПМ имел не только у органов правопорядка, но и у криминальных структур. В первую очередь, по словам военного эксперта, это было связано "с беспределом, который творился в нашей стране в 1990-е годы и с войной в Чечне, когда бандиты захватывали склады с вооружением, грабили расстрелянные воинские колоны, а еще с утечкой оружия из Афганистана".

Пистолет Макарова стал для криминала слишком доступным, как, впрочем, и другие виды оружия, которые вывозили из республик бывшего Союза, в первую очередь из Украины, Молдавии и Грузии. Прибавьте сюда обилие фильмов на криминальную тему, где ПМ мелькает чуть ли не в каждом кадре, и мы получим дополнительную, иногда навязчивую рекламу этому пистолету, который, как американский "Кольт", помогает решать все проблемы Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Стоит отметить, что ПМ до сих продолжает оставаться достаточно популярным и на мировом рынке гражданского короткоствольного оружия.

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