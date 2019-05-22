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Турецкие военные приступили к обучению эксплуатации С-400 в России

В Минобороны Турции заявили, что обучение продлится несколько месяцев
ЗРС С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
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ЗРС С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

АНКАРА, 22 мая. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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"Мы направили наших специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев.

Численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика. Обучение уже началось и продолжится в ближайшие месяцы", - отметил глава военного ведомства, слова которого приводит в среду газета Milliyet.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы окончательно решить вопрос с отказом от поставок российских зенитных ракетных систем. В противно случае США грозят Турции санкциями, наказанием по линии НАТО и исключением из программы F-35.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в пятницу в Стамбуле пообещал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, что Анкара выполнит контракт по закупке, несмотря на давление со стороны США.

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