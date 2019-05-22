Военные РФ и Сирии заявили, что боевики обязали жителей Эр-Рукбана платить выкуп за выезд

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Жители сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан, которые хотят покинуть его, вынуждены платить выкуп подконтрольным США боевикам, говорится в среду в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии генерал-полковника Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

"Жители лагеря, изъявившие желание покинуть его территорию, вынуждены платить выкуп подконтрольным США боевикам, оплачивать топливо для переезда к пункту пропуска "Джлеб" через 55-километровую зону Эт-Танф, которое стало непросто приобрести из-за прогрессирующего топливного кризиса", - говорится в заявлении.

Руководители координационных штабов РФ и Сирии призвали представителей командования США в зоне Эт-Танф пресечь деструктивную деятельность подконтрольных бандформирований, обеспечить свободный выход жителей лагеря Эр-Рукбан, а также оказать помощь в заправке топливом автотранспорта, который используется для эвакуации беженцев.

"Необходимо активизировать процесс вывода сирийских граждан и закрыть вопрос с Эр-Рукбаном за оставшиеся дни мая и июнь, так как в июле-августе в условиях дефицита воды и продовольствия, а также установления жары жизнь там станет абсолютно невыносимой", - подчеркивается в заявлении.

В документе также сообщается, что представители американской стороны вновь призывают к проведению третьего гуманитарного конвоя.

"Но мы неоднократно убеждались из практического опыта, что к решению проблем беженцев этот путь не ведет, а лишь позволяет обеспечить всем необходимым подконтрольных США боевиков. Такой подход к решению проблемы Эр-Рукбана неприемлем. Напоминаем американской стороне, что, оккупируя часть территории Сирийской Арабской Республики в зоне вокруг Эт-Танфа, они должны заботиться о гражданском населении также, как они кормят своих военных", - отмечается в заявлении.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.