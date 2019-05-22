Китайские военные начали инспекцию второго полкового комплекта С-400

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Прибывшие в Россию военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приступили к технической инспекции второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", предназначенного для поставки в Китай в конце июля 2019 года. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
"Китайские военные приступили на полигоне Капустин Яр к технической инспекции второго полкового комплекта С-400, который в конце июля будет отправлен в Китай. Проведение ими тестовых стрельб из "четырехсотки" на полигоне не предусмотрено", - сказал собеседник агентства.
В апреле источник ТАСС сообщал, что изготовление второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" завершено. Согласно другому источнику ТАСС поставка Китаю второго полка российских систем С-400 будет осуществлена морем - судно с первой партией выйдет в море в конце июля.
В марте военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что около 100 военнослужащих НОАК начали обучение эксплуатации С-400.
Китай стал первым иностранным заказчиком российских систем С-400 "Триумф", контракт был подписан на поставку двух полковых комплектов. Первый полковой комплект был доставлен в Китай весной 2018 и затем успешно испытан китайскими военными.
С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.