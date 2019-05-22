Два Ту-95МС пролетели мимо Аляски в сопровождении самолетов США

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Два бомбардировщика Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ выполнили плановые полеты вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов, их сопровождали истребители F-22 ВВС США. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, "на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США".

Продолжительность полета составила около 11 часов.

Во вторник четыре Ту-95МС также выполнили наблюдательный полет вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов. Российские самолеты на отдельных этапах маршрута, как и сегодня, сопровождали истребители F-22 ВВС США. Ракетоносцы провели в воздухе более 12 часов.

"Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - подчеркнули в Минобороны РФ.