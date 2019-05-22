Беглов: парк "Патриот" в Кронштадте станет центром подготовки петербуржцев к армии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Парк "Патриот", строящийся в Кронштадте, должен стать центром подготовки петербуржцев для службы в армии. Такое мнение высказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на заседании Военного совета Западного военного округа (ЗВО).

Строительство парка в Кронштадте ведется в соответствии с распоряжением министра обороны Сергея Шойгу. На территории парка расположен ряд объектов культурного наследия, памятники оборонительной архитектуры Кронштадта.

"Одна из задач - создание военно-патриотического парка "Патриот". Он будет самым большим в Европе и станет в том числе площадкой для подготовки юных петербуржцев для службы в армии", - сказал Беглов.

Он также напомнил, что сейчас идет весенне-летняя призывная кампания. "Уверен, что мы выполним план призыва граждан в полном объеме. На службу в вооруженные силы от Петербурга будет призвано 2980 человек", - отметил врио.

Как уточнили в пресс-службе ЗВО, парк "Патриот" уже работает, но он еще будет расширяться. Ранее Шойгу отмечал, что в новом военно-патриотическом парке культуры и отдыха в Кронштадте будут выставки морского оружия, на которых представят более 150 редких экспонатов.

По его словам, выставка глубоководных аппаратов и технических средств в Кронштадте не будет иметь аналогов в мире. Для сохранения исторических судов и кораблей принято решение включить в экспозицию "Патриота" броненосный корабль "Стрелец", научно-исследовательское судно "Космонавт Виктор Пацаев" и уникальный экраноплан - ракетоносец "Лунь".